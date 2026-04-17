Главу Западно-Сибирской железной дороги арестовали за получение взяток

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, подозреваемого в получении взяток на 50 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил судья Артем Хоменко.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 июня 2026 года, — передает слова Хоменко ТАСС.

Фигурант не признал вину.

Грицая задержали 16 апреля. В его отношении возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, деньги мужчине передавали бизнесмены, занимающиеся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками. Взамен Грицай обещал им общее покровительство при заключении госконтрактов. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».