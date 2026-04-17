Что известно о нападении на полицейских в Оренбуржье к этой минуте

В поселке Аккермановка, в Оренбургской области, полицейские предприняли попытку задержать мужчину, который числился в федеральном розыске. Однако вместо подчинения, злоумышленник открыл огонь по стражам порядка. Что известно о нападении — в материале «Рамблера».

Как стало известно, в результате инцидента один полицейский был убит, трое других получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишут «Известия». По данным ТАСС, машину, на которой скрылся стрелявший в полицейских, нашли недалеко от Белошапки в Оренбургской области.

В УМВД по Оренбургской области отметили, что подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье бросил автомобиль и скрылся в гористой местности. В пресс-службе администрации Новотроицка подчеркнули, что жителям области рекомендуется не посещать четыре села в регионе в связи с розыском человека.