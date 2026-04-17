Силовики пресекли нелегальный бизнес в Москве с оборотом 2,5 миллиарда

Правоохранители рассекретили преступную схему, которую провернули аферисты в Москве. Злоумышленники вели нелегальную банковскую деятельность. Оборот такого бизнеса составил более 2,5 миллиарда рублей.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Криминальный бизнес с оборотом 2,5 миллиарда рублей ликвидировали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Они пресекли незаконную банковскую деятельность, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемые с помощью реквизитов и счетов фирм-однодневок получали деньги от клиентов за якобы предоставленные услуги. Фактически они не осуществляли никакую деятельность. За каждый перевод фигуранты получали не менее 15 процентов от его суммы. Таким образом доход криминального бизнеса превысил 370 миллионов рублей. Злоумышленникам предъявили обвинения.

Ранее силовики задержали подозреваемых, которые создали сеть из почти пяти тысяч фирм-однодневок. Руководителем нескольких компаний числился некий Номинал Номиналович. С помощью преступной схемы злоумышленники помогли бизнесменам недоплатить в казну налоги на сумму более 1,2 триллиона рублей. «Вечерняя Москва» разобралась, как работала преступная схема и что грозит ее организаторам.