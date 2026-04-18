В Мексике похищенную дочь российской пианистки могут продать в рабство

В Мексике разворачивается тревожная ситуация вокруг дочери петербургской пианистки, которая была похищена почти три года назад. Скоро девушке исполнится 18 лет, и есть опасения, что её могут продать в рабство.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, несмотря на международный резонанс и усилия российских дипломатов, добиться встречи с девушкой и узнать её точное местонахождение до сих пор не удалось. Ситуация осложняется предполагаемым участием криминальных группировок и возможным сговором с местными властями.

Как сообщила мать девушки, существует информация о возможном участии картелей в похищении. Организованная преступность, по данным, ожидает совершеннолетия девушки, чтобы перехватить её у органов опеки и вовлечь в систему сексуального рабства. В Мехико, как сообщают СМИ, существуют специализированные учреждения, где содержатся молодые женщины, вынужденные рожать детей для последующей продажи.

Семья пропавшей убеждена, что девушка стала жертвой именно такой преступной схемы. Девочку насильно забрала мексиканская служба, отвечающая за попечительство над детьми, под предлогом якобы жалобы на домашнее насилие, которую девушка написала под давлением. Расследование семьи выявило, что перед похищением девушка общалась с мужчиной из Тихуаны, который уговаривал её инсценировать конфликт и перейти под опеку.

Удерживаемую в Мексике россиянку уговаривали сбежать через Discord

Почти три года мать девушка безуспешно борется за возвращение дочери. За это время консулам лишь дважды удалось встретиться с девушкой. В последний раз девушка передала записку, в которой выразила желание вернуться в Россию и сообщила, что в приюте ей дают транквилизаторы и удерживают против воли. Также стало известно, что девушка пережила беременность и аборт, личность отца ребёнка неизвестна. Недавно семья получила очередную формальную отписку, не содержащую информации о местонахождении девушки.