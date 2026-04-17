В Ленобласти ребенок написал матери сообщение и пропал

В Ленинградской области десятилетний мальчик написал матери сообщение и исчез после этого. Об этом со сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Мурино. Все началось с того, что мальчик пошел гулять с 13-летней подругой — она последней видела ребенка. По ее словам, он отправился домой, однако до туда так и не дошел.

Мать начала беспокоиться, не сумев дозвониться сыну, и связалась с полицией. Вскоре от мальчика женщине пришло сообщение с текстом «со мной все хорошо», и она дала правоохранителям отбой. Через пару часов, когда стрелки часов перевалили за полночь, а мальчик так и не появился на пороге, родительница вновь забила тревогу.

Поисками ребенка занимается поисковый отряд «Лиза-Алерт». Приметы мальчика: рост 145 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в красную куртку, темно-синие брюки и зеленые ботинки.