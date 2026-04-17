В Оренбуржье для поиска стрелявшего в полицейских привлекли вертолет и кинологов

В Оренбургской области активно ищут лицо, подозреваемое в нападении на сотрудников правоохранительных органов. На помощь прибегли к использованию вертолета Росгвардии и различной технической аппаратуры.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«В мероприятиях задействованы вертолет Росгвардии и другие технические средства», — говорится в публикаии.

Кроме того, на территории работают росгвардейцы с кинологами.

16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области полицейские попытались задержать Сергея Басалаева, который находился в федеральном розыске. В ответ преступник открыл по ним огонь. В результате в свой день рождения погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Трое его коллег получили ранения. Стрелявший скрылся, сейчас ведутся его поиски.

По данным МВД, злоумышленник передвигался на автомобиле «ГАЗон» грузовой с белой кабиной и может быть вооружен автоматом. Портал ORSK.RU писал, что его машину уже нашли в соседнем селе Белошапка, однако самого подозреваемого на месте не оказалось.

Оренбургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).