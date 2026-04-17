Королеву красоты арестовали за торговлю наркотиками

В Бразилии арестовали победительницу конкурса красоты «Мисс Уберландия —2025» по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает New York Post.

36-летнюю Сару Монтейро задержали 15 апреля в городе Сан-Паулу. Полицейские действовали в рамках операции под названием «Роскошь». Название выбрали, вдохновившись одноименным бутиком женской одежды, которым владеет королева красоты.

Монтейро привлекла внимание властей расточительным образом жизни: она часто хвасталась в соцсетях отпусками и вечеринками на яхтах. Полицейский Рафаэль Эррера, задействованный в операции «Роскошь», назвал ее образ жизни «экономически несовместимым с реальностью».

Следствие полагает, что деньги на поездки она зарабатывала на контрабанде марихуаны по всей Бразилии. Гуляющую с собакой Монтейро видели возле загородного дома, где были обнаружены наркотики, что только усилило подозрения полиции.

Ожидается, что ей предъявят обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками и участии в организованной преступной группе. В рамках расследования полиция уже изъяла 5,9 тонны марихуаны. На данный момент в рамках операции «Роскошь» арестованы 24 человека и изъято 20 автомобилей, включая Porsche и BMW.

Всего за несколько недель до ареста Монтейро в социальных сетях назвала 2026 год годом кармы и пригрозила неким обидчикам.

«Удачи всем, кто пытался уничтожить меня ни за что, я с нетерпением жду урожая!» — написала она.

Ранее сообщалось, что в Гватемале 24-летнюю королеву красоты Дженнифер Динору Бачес Боланьос арестовали за причастность к наркобизнесу. После ареста девушки некоторые пользователи интернета стали писать, что она слишком красива для тюрьмы.