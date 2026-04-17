Россиянин изощренно отомстил не взявшему его на работу бизнесмену

В Хабаровске 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после поджога автомобиля предпринимателя. Причиной, по предварительным данным, стал отказ в приеме на работу.

Как установили правоохранители, ранее он приходил на собеседование к бизнесмену, но не получил должность. В тот же день мужчина поссорился с супругой, после чего употребил алкоголь и решил отомстить.

Позднее он облил кроссовер горючей жидкостью и поджег его. Ущерб от пожара оценили примерно в 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Ямала добилась через суд выплаты компенсации от работодателя после увольнения за использование нецензурной брани в адрес начальства и коллег.