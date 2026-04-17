Сыновей оренбургского миллиардера будут судить за убийство и покушение на него

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которым инкриминируют серию тяжких преступлений, включая убийство студента в 2011 году.

Фигурантами являются сыновья миллиардера и крупного застройщика Владимира Макарова — Егор и Макар Макаровы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ и Следком.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В обеспечительных целях по решению суда было арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью более 41 млн рублей.

Согласно материалам дела, 30 мая 2025 года трое братьев, поссорившись с общим знакомым, напали на него на парковке одной из оренбургских гостиниц. Злоумышленники минимум 10 раз выстрелили ему в голову и туловище из травматических пистолетов, повалили на землю и избили. Пострадавший — владелец фитнес-центра Петр Макеев — чудом выжил.

В ходе расследования всплыл еще один криминальный эпизод: 18 сентября 2011 года старший из братьев возле кафе на улице Пушкинской нанес 17-летнему студенту удар ногой в туловище, а затем в шею, после чего молодой человек скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Один из братьев, принимавший участие в нападении на Макеева на парковке, объявлен в федеральный розыск, ему заочно вменили покушение на убийство. Двое других — Егор и Макар — были задержаны уже через несколько дней после того инцидента и с тех пор находятся в СИЗО. Одному вменяют покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и убийство 15-летней давности, а второму — покушение на убийство в составе группы лиц.