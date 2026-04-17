Суд арестовал двоих фигурантов дела о попытке теракта в Москве

Столичный суд заключил под стражу украинца и молдаванина, которые планировали ликвидировать высокопоставленного военнослужащего в Москве. Они хотели совершить теракт около одного из бизнес-центров.

Об этом в пятницу, 17 апреля, стало известно из судебных материалов.

— Московский суд отправил в СИЗО граждан Украины и Молдавии, планировавших теракт против высокопоставленного силовика, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Источник, знакомый с ходом дела, также подтвердил эту информацию. Злоумышленники не стали обжаловать свой арест.

Фигурантами дела являются три человека — украинец, молдаванин и россиянин. Они планировали с помощью взрывчатки, спрятанной в электроскутер, взорвать силовика. Правоохранители задержали подозреваемых 14 апреля. СБУ завербовали украинца и направили его в столицу для разведки. Мужчина также принимал участие в боевых действиях на Украине, сражаясь за ВСУ.