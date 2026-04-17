Пожар произошел на атомном авианосце США

Трое моряков пострадали при пожаре на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Об этом сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

Уточняется, что инцидент произошел 14 апреля, когда корабль проходил плановое техническое обслуживание на военно-морской верфи в Норфолке, штат Вирджиния, когда на его борту произошел «небольшой пожар». Экипаж авианосца и сотрудники верфи оперативно локализовали и потушили возгорание.

Пострадавшим в результате ЧП морякам оказали медицинскую помощь на борту, «после чего они вернулись к исполнению обязанностей».

В марте на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford вспыхнул пожар. По информации газеты The New York Times, пожар вспыхнул в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной и за короткое время распространился по судну. Возгорание тушили более 30 часов. Хоть инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле стали хуже, поскольку моряки не могли стирать вещи. На тот момент авианосец находился в открытом море уже 10 месяцев.