ФСБ задержала пятерых россиян со 100 килограммами мефедрона

В Тамбовской области ФСБ накрыла подпольную лабораторию по производству мефедрона.

Пятерых местных жителей задержали, изъято почти 100 кг готового наркотика, сообщили в ЦОС ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Мужчины организовали цех в помещении, которое принадлежало одному из них, на территории Гавриловского округа. Помимо 97 кг мефедрона, у них нашли химическое оборудование и больше 5 тысяч литров прекурсоров.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Теперь им грозит срок за производство наркотиков в особо крупном размере.

