Вернувшая себе по суду проданную квартиру российская пенсионерка сбежала от следствия

В Санкт-Петербурге вернувшая себе по суду проданную квартиру пенсионерка сбежала от следствия, отказавшись проходить экспертизу по уголовному делу, где ее могут признать мошенницей. Об этом сообщает Telegram-канал Bаza.

По данным канала, летом 2024 года она продала квартиру, расположенную в доме на проспекте Энтузиастов за 5,1 миллиона рублей. Спустя некоторое время через суд вернула ее себе, заявив, что на сделку ее вынудили телефонные мошенники. Покупатели квартиры успели получить право собственности, но попасть в жилье так и не смогли, потому что женщина отказалась съезжать.

После этого они подали иск о выселении, а пенсионерка — ответный иск о признании сделки недействительной. Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у пенсионерки нет психических расстройств, но в момент продажи квартиры она была под манипулятивным воздействием неизвестных. В результате суд признал сделку недействительной и вернул жилье пенсионерке, постановив вернуть средства покупателям.

В свою очередь, покупатели добились возбуждения уголовного дела. В январе 2025 года его возбудили по статье о мошенничестве. По нему покупатели признаны потерпевшими, а продавшая им жилье пенсионерка — подозреваемой. В рамках нового дела следователь вынес постановление провести новую судебно-психиатрическую экспертизу 30 января. Пенсионерка стала активно уклоняться и добровольно на исследование не являлась. Следователи решили отправить ее на проверку под надзором, но женщина сбежала от надзирателей и до сих пор скрывается.

