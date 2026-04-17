Задержан адвокат главного криминального авторитета Петербурга

В Санкт-Петербурге задержан адвокат главного криминального авторитета города, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, речь идет об известном в криминальных кругах адвокате Сергее Крикуне. Его задержали за покушение на убийство, совершенное еще в 1997 году. Крикун подозревается в том, что открыл огонь по другому члену преступной группировки Алексею Тябуну.

По версии правоохранителей, все произошло 7 октября 1997 года. Крикун приехал к дому пострадавшего и стал ждать его в парадной. В момент, когда тот приехал и зашел в лифт, подозреваемый выпустил в него не менее четырех пуль. После этого он скрылся.

Потерпевший выжил. Его успели спасти врачи. Спустя годы сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Петербургу снова изучили все материалы, повторно допросили пострадавшего и провели опознание по фотографии. После это причастность подозреваемого к была установлена.

По месту жительства Крикуна правоохранители провели обыски. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух братьев Кумище, один из которых был соратником «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).