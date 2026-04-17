Рабочий сорвался с высоты и разбился насмерть на стройке на юге Москвы

Двое рабочих сорвались с высоты на строительном объекте на Автозаводской улице в Москве. Один из них погиб.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На строительном объекте на улице Автозаводская двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте, второй госпитализирован, — рассказала Нефедова.

По факту произошедшей трагедии начали доследственную проверку. Прокуратура контролирует выяснение всех деталей случившегося. Правоохранители установят лиц, ответственных за технику безопасности на объекте.

10 апреля подобная трагедия произошла на стройке на шоссе Энтузиастов в Москве. Там с высоты сорвались двое рабочих. Мужчины погибли на месте. Прокуратура подключилась к ходу проверки.