Пятеро детей осталось у рабочего, который не выжил при новом взрыве во Владикавказе

Во Владикавказе у рабочего, который не выжил во время нового взрыва, осталось пятеро детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Газета.Ru

Очевидица случившегося рассказала, что после громкого взрыва кругом было много дыма, все горело — возле мусоровоза лежал рабочий, он не выжил. Коллега мужчины рассказал, что у него осталось пятеро детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место инцидента прибыли следователи.

Взрыв произошел на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. Предположительно, под видом обычного мусора могли выбросить остатки пиротехнической продукции со взрывпакетом.

Около недели назад, 10 апреля, в помещении склада пиротехнических изделий во Владикавказе произошел взрыв. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе трое детей. Масштаб инцидента вынудил власти ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Не выжили три человека.