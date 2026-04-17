В Кузбассе эвакуируют более 100 шахтеров из-за угарного газа в шахте

В шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» проходит эвакуация работников, так как датчик зафиксировал незначительное превышение уровня углекислого газа. Об этом ТАСС сообщили в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

По данным министерства, жизни шахтеров ничего не угрожает.

«Датчик контроля угарного газа зафиксировал незначительное превышение. Вызвана ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - прим.) для обследования горной выработки», — отметил собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили, что на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе выдвинулись спасатели, шахтеров выводят на поверхность. От министерства привлекли 40 человек и восемь единиц техники.

До этого стало известно, что в Ростовской области проведут проверку после взрыва в шахте. Инцидент произошел на шахте «Шерловская-Наклонная». При проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры произошел взрыв. В результате один из шахтеров не выжил, еще троим понадобилась помощь медиков.