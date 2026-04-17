Стали известны подробности нового взрыва во Владикавказе

В Северной Осетии раскрыли детали нового взрыва во Владикавказе. Трагедия произошла утром 17 апреля, в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что взрыв случился в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.

Ранее глава региона Сергей Меняйло также подтвердил гибель коммунальщика утром пятницы.

10 апреля в центре Владикавказа взорвался двухэтажный склад с пиротехникой. Тогда погибли три человека, ещё 15 пострадали, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело, троих подозреваемых арестовали.

В районе первого взрыва ввели режим ЧС. Сейчас специалисты проверяют, связаны ли эти два происшествия. О других пострадавших не сообщается.