Найдена машина стрелявшего в полицейских в Оренбургской области

Силовики нашли автомобиль мужчины, стрелявшего в полицейских в Оренбургской области. Об этом сообщили в администрации Новотроицка.

Накануне один сотрудник полиции был убит, еще трое ранены при попытке задержать вооруженного преступника в поселке Аккермановка. Стрелявший находился в федеральном розыске. Уточняется, что автомобиль обнаружили в районе поселка Белошапка. Это примерно в 9 км от места, где преступник стрелял в полицейских.

Местные власти призвали жителей ограничить посещение поселков Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. Нельзя пытаться самостоятельно задержать его.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что состояние двух раненых полицейских улучшилось. Третьего перевезли в областной центр, он в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция опубликована фотографию предполагаемого убийцы полицейского. Это Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения». Он передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной. В случае обнаружения мужчины силовики просят незамедлительно сообщить по телефонам 02 или 112.