Уборщица украла из квартиры москвички украшения и монеты на полмиллиона рублей

Уборщица украла из квартиры жительницы столицы драгоценности и серебряные монеты общей стоимостью более 500 тысяч рублей.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Предварительно установлено, что нанятая для осуществления клининга женщина, при выполнении услуг по уборке, воспользовавшись отсутствием хозяев в квартире, тайно похитила из шкатулки ювелирные украшения и серебряные монеты. После этого злоумышленница скрылась с похищенным. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики задержали подозреваемую на Цимлянской улице. В отношении 32-летней жительницы Подмосковья завели уголовное дело. Она успела сдать часть похищенного в ломбард.

Злоумышленнице предъявили обвинение и отпустили ее под подписку о невыезде. Женщине грозит до шести лет колонии.

Ранее другая уборщица украла из квартиры москвички 7,4 миллиона рублей. В этом ей помог ее муж. После кражи супруги придумали себе мнимое алиби, чтобы отвести от себя подозрения. Они съездили в Петербург и вернулись в Москву. Впоследствии их задержали и завели уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.