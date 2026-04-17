Известный певец арестован по подозрению в убийстве девочки-подростка

Известный американский певец D4vd арестован по подозрению в убийстве девочки-подростка, чье тело было найдено в его Tesla. Музыкант, урожденный Дэвид Энтони Берк, арестован в Лос-Анджелесе в связи со смертью Селесты Ривас Эрнандес, которая пропала без вести в 2024 году.

R&B-певец D4vd был арестован в связи с убийством девочки-подростка, чье сильно разложившееся тело было найдено в его Tesla, сообщила полиция Лос-Анджелеса в четверг.

По данным городских властей, 21-летний музыкант, урожденный Дэвид Энтони Берк, содержится под стражей без права внесения залога, пишет The Guardian.

В сентябре детективы полиции Лос-Анджелеса были вызваны на эвакуаторную станцию в Голливуде после получения сообщений о неприятном запахе, исходящем от конфискованного автомобиля, зарегистрированного на Берка. Автомобиль был отбуксирован с Голливудских холмов после того, как казался брошенным.

Власти обнаружили расчлененное тело, которое позже было идентифицировано как тело 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Она числилась пропавшей без вести в 2024 году, и в последний раз ее видели на озере Эльсинор, примерно в 60 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса, пишет The Guardian.

Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса установила, что Ривас Эрнандес находилась мертвой в автомобиле в течение “длительного периода времени, прежде чем тело нашли”.

Полиция сообщила, что дело Берка будет представлено окружному прокурору в понедельник.

В заявлении для New York Times в четверг окружная прокуратура округа Лос-Анджелес подтвердила факт ареста и заявила, что ожидает передачи дела в отдел по расследованию особо тяжких преступлений.

“Прокуроры изучат факты и улики, чтобы определить, есть ли достаточные доказательства для предъявления обвинений”, - говорится в заявлении.

Арест был произведен в связи с тем, что Берк столкнулся с расследованием большого жюри, связанным со смертью Ривас Эрнандес.

В сентябре представитель певца сообщил NBC News, что Берк “полностью сотрудничал с властями”.

В том же месяце полиция получила ордер на обыск дома, в котором проживал Берк на Голливудских холмах, сообщает ABC News. Детективы, среди прочего, изъяли компьютер.

В заявлении для The Guardian команда юристов певца, Блэр Берк, Мэрилин Беднарски и Реджина Питер, настаивали на его невиновности. “Ни одно большое жюри не выносило обвинительного заключения по этому делу, и не было подано ни одной уголовной жалобы. Дэвид был задержан только по подозрению”, - заявили адвокаты. “Фактические доказательства в этом деле покажут, что Дэвид Берк не убивал Селесту Ривас Эрнандес и не был причиной ее смерти”.

Берк, выросший в Хьюстоне, стал популярной звездой примерно в 2022 году после ряда вирусных хитов на TikTok, в том числе "Романтического убийства", который привлек к себе повышенное внимание над текстами песен о смерти.

Его популярность в Интернете привела к сотрудничеству со звездами SZA и Кали Учис. Когда было обнаружено тело Эрнандес, Берк находился в туре, который позже был отменен.

По мере того как вокруг обстоятельств смерти Ривас Эрнандес возникают вопросы, это дело активизировало интернет-сыщиков, которые искали улики, связывающие ее с Берком.

Брат Риваса Эрнандеса, Мэтью, рассказал NBCLA в сентябре, что перед тем, как исчезнуть, его сестра сказала, что собиралась посмотреть фильм с Берком.

Власти не прокомментировали характер отношений между парой, отмечает The Guardian.