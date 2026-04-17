В российском регионе прогремел взрыв: есть погибший

Сотрудник коммунальных служб погиб во время погрузки мусорных контейнеров в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Трагедия произошла утром 17 апреля. Взрыв прогремел на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. Мужчина в тот момент занимался уборкой территории и загружал отходы в спецтехнику. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия сейчас работают полицейские и спасатели. Они выясняют, что именно вызвало взрыв. Специалисты осматривают территорию и опрашивают свидетелей.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Глава республики выразил соболезнования родным погибшего.