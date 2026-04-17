Обломки сбитых дронов повредили здание и автомобиль в Ленобласти

Здание и транспортное средство в Ленинградской области получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, всего к текущему моменту в Ленобласти перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания», — отмечается в заявлении.

Также фрагменты дронов упали на территории Выборгского района, однако повреждений там не зафиксировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. В регионе продолжается отражение атаки беспилотников, отметил Дрозденко.

15 апреля Дрозденко заявил, что Ленинградская область стала прифронтовым регионом из-за протяженной границы со странами НАТО, отметив, что в первом квартале 2026 года над регионом сбили 243 беспилотника. Он также сообщил, что в 2025 году на безопасность области и поддержку подразделений в зоне СВО было направлено 24 млрд рублей, и в дальнейшем финансирование планируется увеличить.

Ранее в Краснодарском крае из-за упавших обломков беспилотников загорелось судно.