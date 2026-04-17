Спасатели вторые сутки ищут под завалами дома в Туапсе 14-летнюю девочку

Волонтеры и спасатели продолжают искать под обломками атакованного ВСУ дома в Туапсе тело 14-летней девочки. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Telegram-канале Baza.

Подростка пытаются найти уже вторые сутки. В момент, когда по дому ударил украинский беспилотник, она находилась вместе с матерью. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри.

Официально школьницу уже признали погибшей. Однако специалисты все еще продолжают разбирать разрушенные конструкции, уточнили в публикации.

16 апреля в Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС — обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.

В ликвидации последствий атаки вражеских беспилотников участвуют 285 человек и 71 единица техники. Пункт временного размещения пострадавших горожан продолжает работать в школе № 6.