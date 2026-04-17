В Туапсе почти сутки ищут 14-летнюю девочку под завали после ночной атаки ВСУ

В Туапсе, Краснодарский край, спасатели и волонтёры почти сутки работают над разбором завалов жилого дома, пострадавшего от ночной атаки беспилотника. Под обломками продолжаются поиски 14-летней девочки, которая осталась внутри во время удара.

По информации, полученной от источников «Базы», инцидент произошёл ночью, когда в доме находились мать с дочерью. Женщина успела выбежать на улицу и вызвать помощь, однако её 14-летняя дочь осталась заперта в разрушенном здании. Официальные сообщения подтверждают, что девочка считается погибшей, но спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия работают не только профессиональные спасатели, но и волонтёры, которые помогают в разборе конструкций и поисках. Близкие и знакомые девочки активно участвуют в процессе, надеясь на чудо. Спасательные операции осложняются нестабильной структурой здания, что создает дополнительные риски для работников.