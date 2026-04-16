Застреливший полицейского под Оренбургом сбежал с автоматом

Подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбургской области Сергей Басалаев может быть вооружен автоматом, сообщили в региональном УМВД.

Согласно опубликованной ориентировке, мужчина передвигается на автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной. Всех, кто располагает данными о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Днем в четверг в поселке Аккермановка близ Новотроицка мужчина открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Он застрелил одного правоохранителя и ранил еще троих, после чего скрылся.

Преступник расстрелял полицейских в российском регионе

Трое полицейских находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Погибшему старшему лейтенанту в день смерти исполнилось 28 лет, у него остался маленький ребенок.

По данным СМИ, подозреваемый Сергей Басалаев замешан в преступной деятельности, связанной с наркотиками.