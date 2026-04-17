Убитый в Оренбуржье полицейский недавно вернулся с СВО

Полицейский Никита Гнусин, получивший смертельное ранение при задержании мужчины, находившегося в розыске в Оренбургской области, незадолго до этого вернулся из зоны специальной военной операции. Он проходил службу в батальоне «Барс-6».

Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Также уточняется, что Гнусин вырос в семье сотрудников правоохранительных органов: его отец является пенсионером МВД, а младшая сестра тоже служит в полиции. У погибшего остался четырехлетний сын.

Инцидент произошел в четверг в поселке Аккермановка. Во время задержания мужчины, объявленного в федеральный розыск, ранения получили четверо сотрудников полиции, один из них — 28-летний Никита Гнусин — скончался на месте.

В региональном управлении МВД уточнили, что предполагаемый нападавший мог скрыться в гористой местности.