Раскрыты подробности расправы в российском супермаркете

Суд заключил под стражу мужчину, который напал с ножом на супругов из-за квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Нападение произошло днем в четверг, 16 апреля. Супруги пришли к мужчине, чтобы попросить его выселиться из квартиры – жилплощадь они недавно выкупили у банка, так как прошлый собственник накопили долгов по ипотеке. Разговор перерос в конфликт, после чего злоумышленник взял нож и ударил им гостей.

Потерпевшие выбежали из квартиры и добежали до ближайшего супермаркета, чтобы попросить помощи (изначально сообщалось, что их ранили в супермаркете). Женщины не стало прямо в магазине, а ее мужа госпитализировали.