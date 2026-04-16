Мужчина устроил поножовщину в магазине в Подмосковье

Люберцах неизвестный злоумышленник напал в магазине на 40-летнюю женщину, нанес ей колотые раны. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, пишут «Известия».

Инцидент произошел в четверг, 16 апреля. По словам очевидцев, неадекват с ножом «вёл себя странно и был не в себе», затем внезапно набросился на покупательницу, нанес ей удар в грудь.

За женщину вступился прохожий, 37-летний юрист. Нападавший переключился на него, нанес ему удары в живот, в грудь, порезал руки.

Врачи госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами в городскую клинику, где оказали экстренную медицинскую помощь.

Преступник скрылся с места происшествия, ведется розыск.

На месте преступления работают следователи и криминалисты: они изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают персонал магазина. Обстоятельства произошедшего выясняются.