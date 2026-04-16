Молния пробила шесть отверстий в самолете над Сочи

Несколько инцидентов, связанных с попаданием молний в пассажирские самолеты, произошло в районе международного аэропорта Сочи. Разряды атмосферного электричества затронули четыре самолета, заходивших на посадку. Об этом сообщил BFM.ru.

Первым о происшествии сообщил экипаж авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Перми. Около семи часов утра молния поразила лайнер: на корпусе и носовом обтекателе судна остались следы, а также было зафиксировано шесть сквозных отверстий.

Несмотря на повреждения, командир воздушного судна принял решение продолжить снижение и совершить штатную посадку в аэропорту назначения. вналогичная участь ждала еще три самолета, направлявшихся в Сочи или вылетавших оттуда, говорится в материале.

