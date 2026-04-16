Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Никольское — Нечаевка.

Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Берёзовка Борисовского округа.

В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава.

Ранее Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников ударили по Белгородской области. В результате атаки в Шебекинском округе пострадали четыре мирных жителя.