В Подмосковье от брошенной ребенком петарды загорелся установленный в качестве памятника танк Т-80УД. Видео опубликовал Telegram-канал «Раменское».

Инцидент произошел в четверг, 16 апреля, на улице Михалевича.

На кадрах, опубликованных очевидцами, над танком поднимается густой черный дым. К месту происшествия выехали пожарные.

Ранее сообщалось, что боевая машина на протяжении многих лет находилась в городском парке вместе с ЗРК С-125, БТР-70, БРДМ-2.

В 2021 году технику, в связи с реконструкцией горпарка, отремонтировали, покрасили заново и перевезли на новую площадку, расположенную на углу улиц Михалевича и Гурьева.

По словам военных экспертов, Т-80УД представляет собой дизельную версию «восьмидесятки» (объект 478Б «Берёза») — вместо газовой турбины у него установлен двигатель 6ТД мощностью 1000 л.с.