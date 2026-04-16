Арестован замгендиректора МХАТа имени Горького Артур Гезеров

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Артура Гезерова, заместителя генерального директора МХАТ имени Горького. Он пробудет в СИЗО как минимум до 8 июня 2026 года. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.

Гезеров проходит обвиняемым по делу о растрате средств в особо крупном размере. Следствие связывает этот эпизод с уголовным делом, возбужденным ранее в отношении бывшего руководителя театра Владимира Кехмана. Предполагается, что претензии правоохранительных органов к Гезерову обусловлены периодом, когда он занимал руководящую должность в театре и курировал вопросы, ставшие предметом расследования.

Дело в отношении Кехмана касается предполагаемых финансовых махинаций при проведении реконструкции исторической сцены МХАТа в 2023–2024 годах. Согласно версии следствия, бюджетные средства могли выводиться через аффилированные организации. Позднее в отношении Кехмана возбудили новое уголовное дело.