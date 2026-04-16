Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал случай гибели российского спортсмена в Таиланде после звонка мошенников и рассказал, какие психологические приёмы используют злоумышленники, чтобы заставить людей действовать импульсивно.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в Таиланде в результате аварии на мотоцикле. По информации источника, 22-летнему спортсмену позвонили мошенники и сообщили о смерти отца. Они упрекнули молодого человека за отсутствие на похоронах, что вызвало сильный эмоциональный шок. Ночью в Паттайе Пожидаев выехал на мотоцикле и попал в ДТП.

Говоря о произошедшем с российским спортсменом, эксперт отметил, что злоумышленники зачастую намеренно создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить жертву возможности рационально оценивать происходящее.

Основная цель мошенников — финансовая: побудить жертву как можно быстрее перевести как можно большую сумму. Для этого они нередко провоцируют сильное эмоциональное потрясение, сообщая о якобы случившихся трагедиях в жизни человека или его близких. На мой взгляд, гибель спортсмена — прямое следствие действий, направленных против него: шок от ложного известия лишил его возможности трезво оценить ситуацию. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

Эксперт разобрал алгоритм правильных действий в ситуации, аналогичной той, что произошла с Пожидаевым. Он подчеркнул: главное — не поддаваться эмоциям и проверить информацию через надёжные источники, а не доверять незнакомцам, звонящим по телефону.

«Если вам сообщили по телефону о смерти родственника — остановитесь и не действуйте на эмоциях. Первым делом свяжитесь с самим близким или с теми, кто находится рядом с ним: только так можно проверить информацию. Мошенники сознательно нагнетают панику: они рассчитывают, что шок заставит вас действовать импульсивно и перевести деньги — якобы на похороны или срочную помощь», — отметил специалист.

Вместе с тем Девяткин напомнил, что базовые правила кибербезопасности остаются надёжной защитой даже от современных мошеннических схем — в том числе использующих технологии искусственного интеллекта. Он выделил ключевые действия, которые помогут избежать потери денег и доступа к личным данным.

«Мошенники используют разные схемы, чтобы получить доступ к вашим финансам и личным данным. Защититься поможет соблюдение простых правил. Во-первых, никогда не сообщайте СМС‑коды из уведомлений банков или Госуслуг посторонним. Злоумышленники могут использовать эти коды, чтобы взломать ваши аккаунты, сменить пароли или оформить кредиты на ваше имя. Кроме того, избегайте перехода по ссылкам в сообщениях из мессенджеров, особенно от неизвестных отправителей. Часто это фишинговые ловушки, ведущие к краже учётных данных. Если же вы получили тревожное голосовое сообщение (в т. ч. сгенерированное искусственным интеллектом), не вступайте в переписку. Вместо этого сразу позвоните человеку напрямую — так вы сможете убедиться, что сообщение действительно от него», — заключил специалист.

