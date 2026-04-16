Хакеры украли у россиян 1 млрд рублей

Хакеры взломали криптобиржу Grinex и украли более 1 млрд рублей, которые принадлежали российским пользователям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Grinex сказали, что это была масштабная кибератака с признаками участия «иностранных спецслужб». Хакеры конвертировали все похищенные активы в TRX (нативная криптовалюта децентрализованной блокчейн-платформы TRON) и вывели токены на один кошелек. Биржа приостановила работу в связи с инцидентом.

До этого сообщалось, что мошенники, похитившие деньги у певицы Ларисы Долиной и других россиян, активно использовали в своей преступной деятельности криптовалюту и криптокошельки.

Reuters: хакеры взломали 284 почтовых ящика чиновников Украины и НАТО

Согласно показаниям одной из фигуранток уголовного дела Анжелы Цырульниковой, которая выполняла роль курьера в преступной схеме, она забирала у обманутых граждан деньги и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там наличные пересчитывались и зачислялись на криптокошелек. Также у следствия есть сведения о переписке Цырульниковой с криптобиржами.