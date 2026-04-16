Преступник расстрелял полицейских в российском регионе

В Оренбургской области преступник, находящийся в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским. Один страж порядка убит, трое пострадали, пишет «КоммерсантЪ».

Инцидент произошел в четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка, относящемся к городу Новотроицк.

В региональном управлении МВД заметили, что группа из отделения «Орское» выехала на задержание преступника. При приближении полицейских мужчина открыл огонь на поражение.

Один из силовиков погиб на месте ЧП, трое других госпитализированы в региональные медицинские учреждения, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, его личность пока не раскрывается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступника.

На месте работают сотрудники экстренных служб, находятся кареты скорой помощи.