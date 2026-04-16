Вандалы повредили десятки надгробий на кладбище российского города

В Тверской области возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, от рук вандалов пострадали захоронения в селе Дмитрова Гора. Злоумышленники повредили 76 надгробий. Полиция ведет розыск предполагаемых подозреваемых, согласно уголовному кодексу им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции (СВО).