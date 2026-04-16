Раскрыта судьба захваченных в банке в Италии заложников

Все люди, удерживаемые в банке в Неаполе, освобождены, при этом нападавшие могли остаться внутри здания. Об этом сообщил РИА Новости представитель карабинеров.

Ранее сообщалось, что после налета злоумышленники забаррикадировались в помещении и удерживали несколько десятков человек.

На месте работает прокурор Неаполя Никола Граттери, который привлек спецподразделения для проверки помещений и поиска возможных преступников.

При этом не исключается, что двое нападавших могли скрыться через заранее подготовленный тоннель. Также пока не установлено, каким образом они проникли в банк.

Ранее сообщалось, что злоумышленники были в масках. По данным местных СМИ, после происшествия трем посетителям банка стало плохо, им потребовалась медицинская помощь.