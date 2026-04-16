Российская школьница распылила перцовый баллончик в туалете учебного заведения

В Екатеринбурге ученица распылила перцовый баллончик в туалете школы. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 93. Предварительно, семиклассница решила провести эксперимент с перцовым баллончиком прямо в стенах учебного заведения. Она нажала на клапан в кабинке уборной, чтобы проверить, как он работает.

В результате случившегося никто из детей и педагогов не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

