В Сочи обвинили во взятке бывшего вице-мэра и директора департамента

Бывшему заместителю главы Сочи и экс-директору правового департамента городской администрации предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве не указали фамилии. Напомним, 27 марта в Сочи задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобца и директора правового департамента мэрии курорта Романа Рябцева.

По версии следствия, фигуранты узнали о желании местного жителя получить земельный участок и решили получить от него взятку за беспрепятственное предоставление.

Кроме того, за служебное покровительство обвиняемые требовали взятку от муниципального служащего. Кроме того, ему поручили быть посредником в получении взятки за земельный участок.

Сумма взятки составила более 10,7 миллиона рублей, о чем узнали правоохранители и пресекли противоправные действия во время передачи денежных средств.

Уточняется, что уголовное дело по обвинению бывшего вице-мэра Сочи в злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ передали следователям.

Как выяснилось, за трудоустройство своей дочери на работу к местному предпринимателю фигурант пообещал лоббирование его интересов в строительной сфере.

Уголовные дела соединили в одном производстве. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ РФ по региону.