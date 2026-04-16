На морском терминале в Туапсе произошел пожар после ночной атаки украинских дронов

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«Технологическое оборудование в порту загорелось в результате ночной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

На месте работают 157 специалистов, используется 49 единиц техники, уточнили в оперштабе Кубани.

До этого глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что число людей, расселенных в пунктах временного размещения после атаки БПЛА на город, выросло в два раза — с 10 до 22 человек. Он поручил своему заместителю Валерию Мирошниченко разместить людей в комфортабельную гостиницу и предоставить необходимые вещи и предметы личной гигиены тем, кто полностью лишился имущества.

Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь на 16 апреля. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты.