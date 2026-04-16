У российского энергетика изъяли в доход государства имущество на сотни миллионов

В Москве суд изъял у бывшего главы Межрегиональной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа Магомеда Каитова и его доверенного лица 81 трансформаторную подстанцию 363 единицы оборудования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Общая стоимость изъятого оценивается в более чем 270 миллионов рублей. Все это перешло в доход государства.

Ранее с Каитова взыскали активы на сумму свыше 14 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2006–2011 годах он использовал свою должность для личного обогащения. Под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета структуры Каитова получили почти три миллиарда рублей. Эти деньги были легализованы через приобретение ряда энергетических компаний Ставропольского края.

Каитов уволился по собственному желанию с поста гендиректора в 2011 году, а в 2013 году был объявлен в международный розыск. Именно в 2013 году следователи возбудили несколько уголовных дел о хищениях в МРСК Северного Кавказа, общая сумма ущерба по которым составляла четыре миллиарда рублей.