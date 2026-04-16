Неизвестные захватили заложников в отделении банка в Италии

В одном из районов итальянского Неаполя, по предварительным данным, неизвестные захватили заложников в отделении банка. В числе удерживаемых могут находиться от 10 до 20 человек, сообщил РИА Новости представитель карабинеров.

Инцидент произошел в филиале Credit Agricole в квартале Вомеро.

По информации источника, внутри остаются несколько человек, а к нападению причастны, предположительно, двое мужчин в масках.

Данные о наличии у них оружия уточняются. Здание оцеплено, пути отхода перекрыты, и возможности скрыться у нападавших нет.