Бывший замначальника уголовного розыска выстрелил в охотника

В Рязанской области к 11 годам колонии строгого режима приговорили бывшего замначальника регионального управления уголовного розыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, речь идет о 54-летнем Виталии Цыплакове, который в феврале 2024 года принял участие в незаконной коллективной охоте на лося с загоном. Ему удалось застрелить животное, но в ходе стрельбы он попал в одного из охотников. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Полицейский пытался скрыть случившееся — украл оружие охотника и переместил его тело на мусорную площадку.

Следствию удалось установить причастность сыщика к преступлению, он лишен специального звания «полковник полиции». Помогавшему прятать оружие сообщнику дали три с половиной года колонии.

Ранее французский охотник случайно подстрелил туриста во время охоты на кабана и получил условный тюремный срок.