Лжедетектив следил за женщиной в российском городе

В Чите правоохранители задержали 47-летнего лжедетектива за незаконную слежку за женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По данным следствия, подозреваемый, не имея лицензии на частную детективную деятельность, получил 50 тысяч рублей, за которые пообещал организовать слежку за женщиной. Он сделал фотографии пострадавшей и снял ее на видео в торговом центре и кафе, после чего передал материалы заказчику. Согласия самой женщины на съемку и распространение ее личных данных получено не было.

