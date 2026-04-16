Выдуманное изнасилование закончилось для девушки уголовным делом

Телеграм-канал Baza сообщил о задержании 20-летней чирлидерши в Санкт-Петербурге. Девушку задержали после того, как она обвинила нескольких молодых людей в изнасиловании, а следствие не нашло подтверждения этим утверждениям.

По информации канала, знакомство произошло в ночном клубе, после чего компания отправилась в квартиру в Красносельском районе, где продолжила употреблять спиртное. Между девушкой и юношами возник конфликт, в результате которого она ушла и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Когда факт преступления не подтвердился, правоохранительные органы возбудили против самой заявительницы уголовное дело. Её обвиняют в заведомо ложном доносе, связанном с обвинением в тяжком преступлении. Чирлидерша признала свою вину.

Ранее Верховный суд России вынес оправдательный приговор 40-летнему петербуржцу. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы по ложному обвинению от бывшей жены в педофилии в отношении их общей дочери, но ВС полностью его реабилитировал.