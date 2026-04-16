В Казани ученик выпал из окна школы №98.

О происшествии сообщили в Управлении образования города.

"В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого будут приняты соответствующие меры. Ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая помощь", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце января 2026 года в нижнекамском лицее №37 семиклассник напал с ножом на уборщицу. Женщина получила ранение руки. За два дня до ЧП в этой же школе покончила с собой подруга нападавшего.