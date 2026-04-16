Беженец с Украины получил в России 18 лет колонии

В Мордовии беженца с Украины приговорили к 18 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 30, 275 («Покушение на государственную измену») УК РФ.

Как установил суд, 55-летний Андрея Лазаренко, уроженец Донецкой области УССР, после начала специальной военной операции (СВО) в составе группы беженцев был направлен в Республику Мордовию, где получил российское гражданство. При этом по идейным соображениям он решил помогать ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории РФ.

Через один из мессенджеров он начал общаться с представителем запрещенной в России террористической организации. Лазаренко предложил совершить поджог административного здания на территории региона, за помощь с возвращением на Украину и денежное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность и задержали при попытке поджога.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил три тысячи рублей и 13 лет колонии.