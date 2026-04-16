Суд в Москве арестовал журналистку Джикаеву

Суд заключил под стражу главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву по делу о взяточничестве, оперативному дежурному полиции, проходящему по этому же делу, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного дежурной части УМВД России по Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по Махачкале.

Согласно материалам дела, не позднее июля 2020 года в Москве Джикаева в рамках достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия – Алания, содержащие персональные данные граждан. Было установлено, что с июля 2020 года по июнь 2025 года правоохранитель за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тыс. руб.