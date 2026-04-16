Польские спецслужбы задержали военного по подозрению в шпионаже на Россию

В Познани арестовали радиста войск территориальной обороны Польши, которого обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой, сообщили источники в прокуратуре страны.

Солдата территориальной обороны из Познани подозревают в шпионской деятельности в пользу России, сказали источники местному телевидению, передает РИА «Новости».

При этом никаких доказательств вины не приводится.

По информации журналистов, операцию проводило Агентство внутренней безопасности. Действия силовиков координировала военная прокуратура.

Подозреваемый Ярослав К. обвиняется по статье 130 Уголовного кодекса страны. За работу на зарубежные спецслужбы ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В феврале польская контрразведка задержала высокопоставленного сотрудника Минобороны по подозрению в шпионаже в пользу России и Белоруссии.